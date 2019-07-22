新北市輔仁大學「愛狗社」收留闖進校園的浪犬，杜姓女童去年在校園散步時，竟不慎被校犬咬傷，導致右後腿受有撕裂傷，杜母控訴校方失職管理，放任浪犬在校內亂竄，怒告校長江漢聲、愛狗社指導老師及社長涉犯傷害罪，新北地檢署今偵結，考量3人與杜母達成和解，予以不起訴處分。

佔地廣闊的輔仁大學經常有流浪犬闖入，校內愛狗人士16年前成立「愛狗社」，打造校園狗舍並定期清理、飼養及醫治，許多浪犬經社員照料、結紮後住進校園，陪伴師生上課，成為輔仁大學一大特色，目前約有30隻校犬在輔大校園生活。

去年10月21日下午3時許，杜姓女童在校園玩耍時，竟不慎被校犬咬傷，導致右後腿受有表淺性撕裂傷，杜母心疼女兒被咬，怒控校方應避免犬隻在校園內隨機撲咬學生或遊客，卻疏於管理校園安全，怒告校長江漢聲、愛狗社林姓指導老師、林姓社長涉犯傷害罪，新北地檢署今偵結，考量3人已與杜母已達成和解，今予以不起訴處分。

(中時 )