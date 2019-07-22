外傳內政部針對「危險建築物」放寬都市更新最小劃定面積門檻取消限制，營建署澄清表示，目前更新單元劃定基準由地方政府訂定，危老轉軌都更案件，仍應採分級分類方式給予不同的條件規範，並應保有執行彈性空間。

營建署表示，目前研擬危老轉接都更措施，是因應危老條例時程獎勵於施行3年，也就是2020年5月9日歸零，容積奬勵上限額度由法定容積40％降低為30％，與都更容獎差距擴大，導致危老案可能會考慮轉軌都更方式進行重建。另外，危老條例施行期間為10年，長期而言，危老建築物也須採都更方式重建。

營建署表示，日前已邀各地方政府就危老轉軌都更的更新單元劃定基準進行討論，會將危老轉軌都更需求納入檢討因應，目前傾向危險建築物如海砂屋不受規模限制外，其餘建議採分級分類方式給予不同的條件規範，並應保有執行彈性空間，而非取消面積限制。

營建署表示，近期將針對如何協助加速劃定更新地區、訂定更新單元劃定基準、加速都更行政效率及審議等議題，與較有執行經驗之地方政府成立工作小組，研議建立更具體之操作模式、範例，由直轄市先行示範，以提升都更審議效率及鼓勵轉軌。

(中時 )