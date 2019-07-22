蔡英文總統今（22）天結束加勒比海出訪外交之旅抵台，時代力量立委黃國昌下午在臉書爆料，指國安局官員陪同出訪透過華航高層購買9200條免稅菸，趁返國特殊通關禮遇夾帶入境。對此，關務署表示，有隨行人員走私高達新臺幣6百餘萬之菸品，海關及調查局已事先掌握相關情資，查得案貨香菸存放於華膳空廚，並未提領出境，為監控貨物的移動，海關及調查局組成聯合查緝小組。

關務署表示，本次蔡總統出訪，有隨行人員走私高達新臺幣6百餘萬之菸品，海關及調查局已事先掌握相關情資，查得案貨香菸存放於華膳空廚，並未提領出境，為監控貨物的移動，海關及調查局組成聯合查緝小組。本(22)日12時35分飛機落地前，12時20分有5輛接機貨車陸續裝載案貨，嗣後並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪，13時25分聯合查緝小組於國賓通道攔截相關車輛5部直接押至臺北關私貨倉庫。

關務署進一步表示，為防範類此利用國賓特殊禮遇通關程序夾帶貨物入境情事再度發生，該署將與國安單位檢討相關通關事宜。

(中時電子報)