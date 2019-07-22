生活在台灣，地震已成為日常生活中的一環，民生公共物聯網推動小組協同國家實驗研究院國家地震工程研究中心和中央氣象局地震測報中心，今天起在蘭陽博物館舉辦「震守家園 民生公共物聯網」主題展，幫助國人習得正確的結構抗震觀念。

這項主題展將從7月22日起，在宜蘭縣立蘭陽博物館展出2個月，藉由科普活動以及動、靜態展示，宣導「民生公共物聯網」在地震防災方面的成果，並藉由沉浸式的體驗方式，使民眾更有感，更了解台灣在地震防災科技上的進步。

現今科技仍無法有效預測地震何時來臨，主題展中展出中央氣象局與國研院國震中心分進合擊所提供之「複合式地震速報」系統，這套系統可以在強烈震波來臨前，提早數秒到數10秒，透過手機簡訊、警報接收機燈光、聲音、電子看板等多元方式告知，即時提供民眾防震應變。

你曾經驗過近震央區的地震嗎？主題展透過地震體驗模擬器，重現七級地震，並呈現出有無「複合式地震速報」系統的差異，加上智慧家庭連動，讓參觀民眾感受科技的進步。體驗屋將模擬921大地震時的實際情境，透過電視牆的影片，展示住家導入地震速報後，實際地震時的情境（警報燈光、聲音、逃生動線指引、瓦斯遮斷……），讓大家了解地震速報對於大家生活的重要性。

這次主題展中還特別設置了「義大利麵屋」動手做活動，參加者需利用義大利麵條、紙張和熱熔膠等材料，應用簡單工具製作出一棟兩層樓以上之模型，並於小型振動台上進行地震測試，讓民眾在動手做的過程，學習到建築物結構安全的知識。此外，還有安全小兔屋搭建體驗，希望藉由模型屋製作之過程與細節，讓民眾習得結構抗震之觀念。

(中時 )