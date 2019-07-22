台大醫院雲林分院384切電腦斷層掃瞄儀正式啟用。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院醫學影像部主任謝宏仁（右）說明該院384切電腦斷層掃瞄儀功能。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院為提升影像檢查及治療品質，購置2部384切電腦斷層掃描儀，除了影像高解析外，輻射劑量更低，且可一次到位快速掃描，讓醫師更能精準判讀，為雲彰等縣市增添醫療利器，計畫年底再備置世界頂級的3T磁振造影等儀器，讓醫療更升級。

台大雲林分院院長黃瑞仁指出，該院是縣內唯一重度級急救醫院，電腦斷層掃描儀在醫療過程中扮演重要角色，新進384切電腦斷層掃描儀除有高解析度影像、低輻射劑量、快速掃描外，更具備高熱容量及高散熱率的特性，不必擔心X光球管過熱導致檢查中斷，可以一次到位完成檢查。

影像醫學部主任謝宏仁表示，該儀器對於心臟冠狀動脈、脊椎、腦神經科提供早期腦中風偵測、頸動脈及顱內血管狹窄阻塞評估等，是追蹤各項治療成效的利器，而能應用在臨床全身各部位膿瘍引流、急性膽囊炎引流、尿路阻塞引起腎積水或積膿引流、各部位組織切片、胸腔結節定位等。

黃瑞仁說，影像醫學除了設備外，軟體人才也很重要，謝宏仁留在分院17年，還有新血葉建德醫師，精準判讀，今年底明年初預計再購置1台世界頂級的3T磁振造影儀，並汰換雙平板數位式血管攝影系統，近2、3年來加總約投資2億元升級設備，守護鄉親健康。

(中時 )