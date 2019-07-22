因應警政署將執行第2波「安居專案」，台中市第五警分局副分局長劉永昌與水湳派出所副所長徐偉修，9日於北屯區陳平里活動中心，舉行「108年安居緝毒治安座談會」，劉永昌說，打造社區成為反毒大本營，民眾都是眼線，將毒品從社區清除。

市警五分局副分局長劉永昌說，「警力有限，民力無窮」，而所謂安居專案的精神是淨化社區，不讓毒品走入社區，同時採警、民團體合作的方式，配合社區里民形成的「友善通報網」提供有效情資，由警方依據相關情資主動出擊掃蕩危害社會的毒蟲，再以向上溯源的方式，從根本打擊毒品犯罪。

掃蕩社區的毒害，人人有責，如發現「無人進出卻有機器長期運轉、長期開燈或裝設有遮光、隔音設備」，「面容憔悴」，「作息日夜顛倒，出入分子複雜」，「屋內常傳出刺鼻異味(塑膠燃燒味、化學藥劑或掩飾用香精氣味」，之可疑住戶，趕快跟警方聯繫，打擊社區治安毒瘤，建造安全的居住環境。

(中時 )