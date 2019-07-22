嘉義市政府警察局今天上午舉行卸、新任局長交接典禮，由嘉義市長黃敏惠親自主持，內政部警政署副署長蔡蒼柏監交，原局長林水順陞任航空警察局副局長，新任局長由張樹德接任。

市長黃敏惠說，回顧林局長在嘉義市服務1年多以來，帶領警察同仁辦理業務均獲內政部警政署評列全國績優單位，在交通事故處理方面採取「主動服務、一次到位」的策略，在警政署去年交通事故處理品質滿意度調查中，以87.88高分拿下非六都縣市排名第一名，顯見民眾給予高度肯定。期盼新任張局長能在既有堅實的基礎上，領導全體警察同仁全力維護治安，確保民眾生命、財產安全。

卸任局長林水順是屏東縣人，中央警察大學47期戶政系、政治大學人文社會科學研究所碩士畢業，工作表現優異，並與各級地方首長、民代互動良好，深獲民眾肯定，本次受內政部警政署拔擢出任內政部警政署航空警察局副局長。

新任局長張樹德是高雄市人，中央警察大學48期刑事警察學系畢業、中正大學戰略與國際關係研究所碩士，曾任警察局刑事警察隊隊長、督察長、彰化縣警察局副局長、臺南市政府警察局分局長、內政部警政署保安警察第二總隊主任秘書、副總隊長及內政部警政署保安組組長等重要職務，工作主動積極，行政及刑事資歷豐富。

蔡蒼柏表示，卸、新任局長能力深受各級長官的肯定，職務歷練相當豐富，表達祝賀，並提醒各級幹部及同仁應恪遵風紀要求、維護勤務紀律，另服勤應確保執勤人員、當事人及案件安全。希望大家能將民眾的小事，視為警察之大事，服務民眾。

(中時 )