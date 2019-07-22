男神宋仲基與女神宋慧喬因拍《太陽的後裔》擦出愛火，2017年姊弟戀修成正果閃婚，孰料婚姻維持不到2年時間，今年6月底由宋仲基首先宣布雙方進入調解離婚階段，宋慧喬隨後也認婚姻破局，婚變消息震驚外界，而今日(7/22)離婚正式生效，雙宋CP正式成為過去式，南韓記者曝光內幕，表示其實是女方先提出離婚調解，然宋仲基早一步官宣並使用「傷痛」等詞彙，才導致宋慧喬飽受輿論攻擊，真相曝光後讓網友傻眼，引爆怒火。

宋仲基率先宣布離婚，並透漏申請了「離婚調解」，而根據南韓法律，通常婚姻中是沒過錯的一方，才會先申請由第三方調解，而當時是宋仲基先宣布了這項訊息，因此讓宋慧喬陷入輿論風暴中，然前南韓影劇新聞部長金龍浩記者(音譯，後簡稱金記者)在YouTube貼出影片，表示根據他們取材的結果，其實是宋慧喬為了讓程序圓滿，而先提議了調解離婚，並非宋仲基先申請。

金記者表示之所以曝光雙宋離婚的關鍵內幕，是希望讓外界眾人能知曉確定的事實，強調是宋慧喬先選擇了調解離婚，另外，離婚過程中，「雙方皆未歸咎事由，一切順利」，因為若是某方有過錯或是歸咎事由的話，離婚就無法順利成立，不少網友獲悉這項消息後，表示恍然大悟，並心疼宋慧喬受到無謂的惡意批評，且這段時間也沒因此反擊，痛批宋仲基心機重，「某人好厲害」、「離婚見人品」、「根本渣男」。

金龍浩記者爆料影音。(YouTube)

(中時電子報)