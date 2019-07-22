韓國人氣「國民年下男」演員丁海寅，2016年以《孤單又燦爛的神－鬼怪》的初戀學長打開知名度，2017年出演《當你沈睡時》、《機智的牢房生活》擄獲不少劇迷芳心，2018年出演《經常請吃飯的漂亮姐姐》更成為每一位姊姊都想跟他在一起的「理想情人」，獲封「國民年下男」。今年又和韓志旻演出《春夜》飾演溫柔耿直的單親爸爸，播出後在韓國的網上話題性始終排名在一、二位高居不下，劇中真實呈現人性與貼近生活的愛情觀，引起許多網友、觀眾們的共鳴。

丁海寅將二度來台會粉絲。（合成圖／翻攝自丁海寅IG）

在戲劇上表現出色的丁海寅，戲劇邀約不斷，今年也將會在大螢幕看到丁海寅精湛的演出。去年丁海寅首次來台舉辦見面會，感受到粉絲滿滿的熱情，今年將二度來台和粉絲同歡，將於10月12日（六）在TICC台北國際會議中心舉辦《2019 JUNG HAE IN ‘ONE SUMMER NIGHT’ FAN MEETING IN TAIPEI》，活動門票將於8月11日（日）下午兩點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣。

丁海寅見面會全場粉絲都可以和他擊掌。（合成圖／翻攝自丁海寅IG）

當天丁海寅將和全場購票粉絲一一近距離擊掌，超好的粉絲福利也讓人相當興奮，還有機會抽中和丁海寅合照（十人一組）與親筆簽名拍立得等好康福利，相關活動訊息請密切注意主辦單位粉絲專頁。

(中時電子報)