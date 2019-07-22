午後強降雨爆襲，雨彈狂炸雙北，行車能見度低，台北市大安森林公園、長安國小一帶已出現積、淹水，北市府開設災害應變中心備戰，各區公所也成立緊急應變小組，呼籲民眾出入小心，注意行車安全。

北市府表示，目前雨勢集中在市區中心偏西南側，如大安、信義、中正、萬華、中山區，其中大安森林公園半小時雨量累積近百毫米，已出現較大面積的積淹水，呼籲民眾注意交通安全。

(中時 )