大雷雨爆襲 北市開設災害應變中心 16:202019/07/22 中時 吳堂靖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 氣象局針對北北基、桃園發布大雷雨國家警報。(中央氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 午後強降雨爆襲，雨彈狂炸雙北，行車能見度低，台北市大安森林公園、長安國小一帶已出現積、淹水，北市府開設災害應變中心備戰，各區公所也成立緊急應變小組，呼籲民眾出入小心，注意行車安全。 北市府表示，目前雨勢集中在市區中心偏西南側，如大安、信義、中正、萬華、中山區，其中大安森林公園半小時雨量累積近百毫米，已出現較大面積的積淹水，呼籲民眾注意交通安全。 (中時 ) #中心 #北市 #大安 #大安森林 #森林 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買中心今日董監事會通過豆府公司上櫃案 18:122019/07/19 財經 水塔化身遊客中心 獲選網美最愛景點 18:182019/07/19 生活 金屬中心攜鞋技中心 辦輔助科技與智慧照護研討會 04:092019/07/20 證券．權證 南投家扶興建兒少培力館 經費還缺3000萬元 06:422019/07/20 生活 阿里山夏季森林茶會今開場 9月還有秋季地景茶會 19:182019/07/20 生活 華南永昌證券董事長楊朝榮 力促台股接軌國際 04:092019/07/21 財經要聞 大安沙雕音樂季落幕 18座沙雕將自然風化 16:512019/07/21 生活 櫃買中心 前進亞洲生技展 04:102019/07/22 證券．權證 興櫃暫停交易機制 明年3／23實施 04:102019/07/22 證券．權證 《店頭市場》長天股票9月2日起終止櫃檯買賣 12:332019/07/22 財經 生活熱門新聞 躲罷工調查！長榮18金釵帶頭者搶先留職停薪 - 生活 唐綺陽曝這時間點激情噴發 4星座桃花蠢蠢欲動 - 生活 史上最悲！新課綱上路 30萬新生提早開學 - 生活 大雷雨狂轟 北北基桃園發國家警報 - 生活 好市多一張新品照 介紹文網全崩潰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。