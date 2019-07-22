新竹市政府為打造城市森林，祭出420萬元低碳家園補助，包括里辦公處等單位、機關即日起至9月30日前可提出申請。（陳育賢攝）

三民國中除了綠屋頂外也裝置太陽能光電板，是很成功的「綠屋頂兼太陽能」案例。（陳育賢攝）

新竹市政府為減緩都市熱島效應、打造城市森林，近年積極推動綠屋頂改造計畫，市府近期再祭出420萬元低碳家園補助，擴大補助包括里辦公處、特色社區、公私立學校、大型商場、公司行號等，即日起至9月30日前可提出申請。

市府指出，為降低城市溫度，市府近年鼓勵公私部門善用閒置的大樓屋頂或陽台種植花草植物，創造綠屋頂降低室內溫度，同時創造「生態跳島」微型環境。

綠屋頂不僅能吸引鳥、蝶、昆蟲棲息繁衍，打造豐富生態的城市森林，還具有隔熱降溫、保留雨水、吸收二氧化碳打造微型氣候等優點。

其中，三民國中除了綠屋頂外也裝置太陽能光電板，是很成功的「綠屋頂兼太陽能」案例，目前市府已陸續為全市國、高中和小學安裝太陽能板，有29所學校完成安裝，平均可降溫3到4度，省電又環保。

三民國中校長洪碧霜表示，該校是去年獲補助打造生態綠牆及綠屋頂示範點，綠牆連結教學大樓1至4樓走廊的陽台花圃，春季綻放金黃色的三星果藤，夏季由具香草香味的金銀花接棒開花，師生得以共享綠蔭與花香書香。

綠屋頂則利用樓層露台，採複合式植栽，種植果樹、灌木、香草植物、地被、水生植物等，除美化校園外，透過植物更可淨化空氣、減少光輻射，達成建築降溫節能效果，並落實綠色校園環境教育。

環保局長江盛任表示，市府自2015年至今已補助至少51處機關與社區執行低碳家園改造，綠化面積超過2607平方公尺，減碳量每年約358噸，節水量每年約546噸。

市府提供的補助經費限用於改造公共區域低碳措施，主要補助項目為綠屋頂，次要補助項目為建築節能及資源循環。建築節能包含綠牆面營造、公共空間自然採光、照明節能及耗能設備節能，資源循環則包含水資源再利用及落葉堆肥。

低碳家園補助申請即日起至9月30日為止，補助對象包括已獲得低碳永續家園銅級、銀級認證的里辦公處，改造總經費80萬元，每單位最高補助20萬元，以及依法登記設有管理委員會10戶以上住宅社區、社區發展協會、里辦公處、公私立學校、大型商場、公司行號等，改造總經費為340萬元，每單位最高補助20萬元。申請補助相關事宜可電洽03-5368920分機8036。

(中時 )