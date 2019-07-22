新片《灼人秘密》首週末全台票房飆破300萬台幣，導演趙德胤、女主角兼編劇吳可熙3天勤跑映後，數場影廳坐無虛席滿到第一排，還有10幾個觀眾秀出票根表示已經三刷、四刷，讓兩人十分感動。許多女性觀眾也曾經在生活與職場遇到不公平對待，她們看完電影特別有感，有位女性觀眾在映後，直接走向吳可熙邊落淚邊訴說自己的故事。

吳可熙表示：「跑映後時遇到一個女生觀眾，看到我就開始哭，她說她想成為女攝影師，但前輩直截了當告訴她，女生不可能成為攝影師，所以她看完電影特別有感，有被激勵的感覺。」她也鼓勵所有懷抱夢想的人繼續勇敢追夢，更希望大家看完電影能引起討論，多關心身邊可能有創傷，需要關注的朋友。

由於映後只有短短10分鐘能和觀眾互動，趙德胤昨晚首度嘗試「線上QA」，在家透過臉書直播與觀眾面對面，他講好講滿1個半小時，累積超過500位網友互動、留言，導演親自解答電影中藏著的各種符號、密碼，並公開因預算不足必須刪減的劇本片段，內容精采已有不少網友希望導演下週再開直播。

該片將於28日以「新時代下女性的覺醒與創作」為題，邀請知名主持人陶晶瑩跟導演趙德胤、女主角吳可熙進行一場電影講座，分析電影中的女性角色，陶晶瑩則將大方分享她多年在演藝圈的人生歷程，線上免費報名即將額滿。電影熱映中。

(中時 )