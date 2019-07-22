間諜片《雙面特務》由以色列金獎導演尤瓦阿德勒（Yuval Adler）執導，講述以色列間諜在伊朗臥底的故事，為了增加真實性，尤瓦堅持部分鏡頭一定要拍攝到伊朗拍攝，但因以、伊兩國關係緊張，他特地找到當地劇組，自己只能凌晨三點在紐約遠端操控，且由於擔心遭檢舉，劇組甚至不知為誰拍攝，對電影也毫無頭緒，讓主角坎城影后黛安克魯格（Diane Kruger）笑言：「從沒經歷過這種拍攝方式，超有特務感！」

該片改編自2016年度最佳懸疑小說《英文教師》，由以色列前特情局人員所撰寫，出版前因太過寫實的內容，而被國家機構「查水表」甚至差點被禁，作者提到小說的靈感來源是過往的真實臥底工作內容，經過極為嚴格的審查，甚至被要求改掉許多細節，才得以為世人所見，尤瓦表示：「這本書深刻描寫特務身分的複雜心境以及臥底生活的真實樣貌，正是我想翻拍成電影的原因！」8月16日上映。

(中時 )