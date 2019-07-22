總統蔡英文才剛結束外交出訪之旅，但立委黃國昌今爆料，指控國安局官員利用陪同總統出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，金額高達645萬元，並在今天透過國賓特殊通關禮遇夾帶入境。法務部調查局下午證實，經濟犯罪防制處接獲線報後已分案，全案發交新北市調查處偵辦中。

另廉政署表示，針對此事，已責由國安局政風處、關務署政風單位深入了解，目前尚未回報廉政署政風業務組，會依法處理。

黃國昌在臉書秀出國安局官員訂購者的姓名，是叫做「吳宗憲」的職員，出站日期是7月11日，地點是雅蓋國際機場及聖露西亞機場，訂購條數最多是「Mevius Original Blue」達4400條，美金總計20萬8350元，換算台幣是645萬8850元。

關務署表示，本次蔡總統出訪，有隨行人員走私高達新臺幣600餘萬之菸品，海關及調查局已事先掌握相關情資，查得案貨香菸存放於華膳空廚，並未提領出境，為監控貨物的移動，海關及調查局組成聯合查緝小組。今日12時35分飛機落地前，12時20分有5輛接機貨車陸續裝載案貨，嗣後並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪，13時25分聯合查緝小組於國賓通道攔截相關車輛5部直接押至臺北關私貨倉庫。

(中時 )