香港反對派「民陣」人士21日再次發起遊行，一些抗議群眾圍堵香港中聯辦，向辦公大樓門口懸掛的國徽投擲黑色油漆彈，並試圖衝進辦公大樓。大陸外交部發言人耿爽今天在例行記者會上回應，政府對於觸碰一國兩制底線，絕不能容忍。

昨天晚上，香港特區政府、大陸國務院港澳事務辦公室、香港中聯辦先後發表聲明，強烈譴責香港部分激進示威者圍堵中聯辦大樓並汙損國徽的行為。

今天下午在大陸外交部例行記者會上，有記者就此事向發言人耿爽提問。耿爽回應稱，對於昨天發生在香港的事件，港澳辦、香港中聯辦都已經做出了回應，體現了中央政府的意見。「特區政府也做出了回應，我們建議去關注一下。」

耿爽重申，部分激進示威者的有關行為已經觸碰了「一國兩制」原則的底線，絕對不能容忍。「我們堅定支持特區政府採取一切必要的措施，確保中央駐港機構的安全，維護香港法治，懲治犯罪分子。」

最後，耿爽再次重申，大陸堅決反對任何外部勢力干預香港的內部事務，對香港的事務說三道四。

(中時 )