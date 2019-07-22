行政院長蘇貞昌5月底與工商協進會會談，工商代表提到印花稅與加值型營業稅重複課稅問題，建議取消印花稅，蘇貞昌也指示財政部進行研議，後續地方政府的稅損，則將由中央補助，對此新北市長侯友宜表示，印花稅是地方相當重要的稅收，要說清楚如何彌補，「不要老是東牆挖一挖，又西牆來補。」

侯友宜指出，新北市每年有將近10億的印花稅，若中央要把印花稅取消，恐排擠到相關的預算，「絕對不要說一定要用特別統籌分配稅款來補足，不要老是東牆挖一挖，又西牆來補，補來補去還是補不到。」

侯友宜表示，每一項稅收對於地方往前走都是最大的支持，要不要改變、要不要調整，需要中央跟立法院深思熟慮，在取消印花稅的同時，「新的財源如何來，先講清楚，再來取消地方印花稅。」

對於媒體提問，是否認為中央在為選舉做拉攏，以印花稅來卡地方，侯友宜則回應，「我從來不想去揣測是不是跟選舉有關係」，整個課稅是一個完整性、是一個配套性，希望中央把整個配套做好，再來談印花稅要不要取消。

侯友宜也強調，「新北市平均每人的預算，是六都最低的，中央給的統籌分配稅款，也是六都最低的。」，起碼讓整個稅收、財源能夠充沛，能夠足以扛起整個基礎建設，能照顧一些弱勢，「不要把我們這邊挖一個補來這邊說，已經給我們了，不要有這種想法，拜託。」

(中時 )