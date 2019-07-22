台灣海洛因成癮孕婦產檢利用頻率5.3次，遠低於社經地位相似孕婦的8.3次，甚至將近1／5懷孕過程從未使用產檢，如果產前與藥癮配偶一起加入美沙冬替代療法（MMT）治療，能夠增加18％、約1.1次，社會大眾應對藥癮孕婦「去污名化」，以關懷心態給予媽媽與寶寶改變的機會。

產前檢查是孕婦在懷孕期間提供照護、減少生產與胎兒併發症的主要醫療介入途徑之一，對於高風險妊娠族群尤其重要。國衛院神經與精神醫學研究中心合聘研究員陳娟瑜團隊以回溯性世代研究法，探討有關鴉片類藥物使用疾患孕婦產檢使用與接受產前服務的相關性。

他們分析2004至2013年1700名毒寶寶個案，將孕產婦分成「鴉片類依賴組」與「非鴉片依賴組」（一般孕婦），記錄年齡、孕期、生產與孕期服用美沙冬劑量等資料，發現海洛因成癮孕婦處於社經地位弱勢。

陳娟瑜認為，在社會氛圍下大部分毒媽媽、毒寶寶害怕就醫，因為就醫過程需要面對醫療人員的反應，或是仍在使用毒品、緩起訴，另有年輕人不太了解醫療資源的尋求，所以需要有如「毒防中心」建立的網絡轉介，可以較便利取得訊息。

研究團隊的結論是海洛因成癮患者如果在產前加入美沙冬替代療法，產檢利用率將能提高8％；若是與配偶能夠一起加入治療，產檢利用率提升至18％、增加1.1次，因此接受美沙冬替代療法對於成癮孕婦與胎兒都有正面的助益。

不過，接受美沙冬替代療法海洛因成癮孕婦亦有HIV感染、或是在3年內有過生產經驗，反而會降低25％與34％的產檢利用率。所以研究結果顯示，強化藥癮治療方案連結婦產科照護的重要性。

醫界如何鼓勵藥癮媽媽就醫？陳娟瑜呼籲，醫療人員發現病患是用藥媽媽時，要先放下可能是「壞媽媽」的立場，她就是孕婦、可能生下台灣未來的希望，現在應把握機會提供專業的協助，所以社會大眾應該放下標籤，讓她們尋求改變的機會。

衛福部口心司司長諶立中表示，其實吸毒是被毒品控制、是悲慘，社會大眾不要將吸毒者視為罪犯，要用2、30年來接納愛滋患者的態度一樣，讓愛滋患者大都願意出來就醫，對待毒癮者也是如此，要用「去污名化」、關懷角度看待。

(中時 )