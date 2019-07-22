今日起知名港式餐點「糖朝甜品工坊」開始在花蓮「新天堂」樂園試營運囉！即日起至25日一連4天，10種廣受好評飲品只需要銅板價就可喝到。糖朝結合港式甜品與台灣手搖杯，替炎炎夏日打造讓你帶著走的港式手搖杯。

多款飲品，包含鮮果汁系列的火鳳凰之吻（綜合果汁）、綠巨人浩克（奇異果汁）、愛上黃蜂女（芒果）等皆只要銅板價49元，是工坊首推暢銷飲品。

提到台灣手搖飲，靈魂角色的珍珠當然不可缺席，黑磚柴燒珍奶（原味＆芝麻＆花生），以每日現煮珍珠搭配手工柴燒黑糖，另外加上芝麻、花生粉，狹帶濃郁香氣與多重層次口感襲來。

港式潮奶茶、蜂狂凍檸茶、鴛鴦潮奶茶等道地港式奶茶，也都只需銅板價就可帶回家。26日正式開幕後，前三日只要加入新天堂樂園APP，憑電子票卷所有飲品皆買一送一。

已故武俠文學泰斗金庸曾盛讚糖朝是「一生必嚐一次的好滋味」，未來再也不需遠赴他地，在花蓮就可品嚐。糖朝未來將於新天堂1至3樓營運，包括一樓的「甜品工坊」，二樓的「新天堂茶餐廳」，以及三樓的洄瀾灣「糖朝」。

(中時 )