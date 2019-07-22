雨彈狂炸雙北，台北市災害應變中心下午4點提升為二級開設，各區公所也成立緊急應變小組，其中大安區時雨量破紀錄，高達116毫米，大安森林公園、長安國小一帶已出現積、淹水， 另外金華街和新生南路二段的積水嚴重，呼籲民眾出入小心，注意行車安全。

北市府表示，目前雨勢集中在市區中心偏西南側，如大安、信義、中正、萬華、中山區，大安區半小時時雨量達99.5毫米，一小時時雨量達116毫米，呼籲民眾注意交通安全。

(中時 )