雨彈狂炸 北市災害應變中心二級開設 17:022019/07/22 中時 吳堂靖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雨彈狂炸雙北，台北市災害應變中心下午4點提升為二級開設，各區公所也成立緊急應變小組，其中大安區時雨量破紀錄，高達116毫米，大安森林公園、長安國小一帶已出現積、淹水， 另外金華街和新生南路二段的積水嚴重，呼籲民眾出入小心，注意行車安全。 北市府表示，目前雨勢集中在市區中心偏西南側，如大安、信義、中正、萬華、中山區，大安區半小時時雨量達99.5毫米，一小時時雨量達116毫米，呼籲民眾注意交通安全。 (中時 ) #雨量 #中心 #毫米 #大安 #大安區 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買中心今日董監事會通過豆府公司上櫃案 18:122019/07/19 財經 水塔化身遊客中心 獲選網美最愛景點 18:182019/07/19 生活 金屬中心攜鞋技中心 辦輔助科技與智慧照護研討會 04:092019/07/20 證券．權證 南投家扶興建兒少培力館 經費還缺3000萬元 06:422019/07/20 生活 華南永昌證券董事長楊朝榮 力促台股接軌國際 04:092019/07/21 財經要聞 719累積雨量不到去年823一半？ 網友：時雨量才是關鍵 19:152019/07/21 政治 櫃買中心 前進亞洲生技展 04:102019/07/22 證券．權證 興櫃暫停交易機制 明年3／23實施 04:102019/07/22 證券．權證 《店頭市場》長天股票9月2日起終止櫃檯買賣 12:332019/07/22 財經 大雷雨爆襲 北市開設災害應變中心 16:202019/07/22 生活 生活熱門新聞 忠孝東路用游的！網驚：天啊好深 - 生活 唐綺陽曝這時間點激情噴發 4星座桃花蠢蠢欲動 - 生活 躲罷工調查！長榮18金釵帶頭者搶先留職停薪 - 生活 大雷雨狂轟天龍國 網友PO淹水照呼叫柯P - 生活 史上最悲！新課綱上路 30萬新生提早開學 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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