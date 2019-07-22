桃園機場第三航廈主體工程上月第三度流標，桃機董事長王明德昨日坦言，第三航廈主體工程成本高，「（造型）不變會蓋不下去」，已向設計團隊溝通調整設計圖，預計月底前向交通部提報新的計畫。桃機今日表示，已研擬兩替代方案，包括先興建北登機廊廳，或簡化設計，並將於周四（25日）再舉辦廠商說明會。

桃機公司表示，第三航廈機坪、滑行道，以及土方開挖等工程，已於2017年5月正式展開，行李處理系統、資訊通訊系統等、旅客空橋系統等統包工程，也已完成招標，進入統包商細部設計階段。

然而主體航廈工程，因規模龐大、介面複雜，且技術難度高，預算達新臺幣396億元，雖本公司於2017年9月、2018年4月分別舉辦公開說明會，廣邀各界廠商參與投標，然在近年國內營造業市場幾近飽和的現實環境下，仍於2018年二度流標。

桃機表示，去年12月將原主體航廈工程標拆分為土建工程及機電工程兩標進行公開閱覽，並於今年3月13日公告招標，同時獲行政院核定，總計畫經費由新臺幣747億元，增加為789億元，其中主體航廈土建工程預算約新臺幣340億元、機電工程預算約新臺幣108億元。

不過，今年6月3日主體航廈土建工程仍無廠商投標而宣告流標，為盡力完成2023年底完工目標，桃機正研擬兩套方案，一為先行新建第三航廈的北登機廊廳，以降低廠商投標門檻，並期望提前增加桃園機場停機坪使用數量；二為簡化部分工項之設計，降低廠商施作之管理成本及風險。

桃機表示，將於25日上午10點於第二航廈1019會議室舉辦第三航站區主體航廈土建工程第3次廠商說明會，屆時也會公開向與會來賓說明。

(中時 )