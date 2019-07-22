環球網引述新華社報導，《新時代的中國國防》白皮書將於24日上午對外發佈，這是中共十九大以來的首版國防白皮書。這本白皮書將會成為外界關注中共軍隊改革之後「國防政策是否發生變化」、「中國軍隊的職責和使命是什麼」的重要窗口。

這是大陸第10版國防白皮書，從1998年迄今，大陸先後發佈九版國防白皮書。從1998年至2010年間，每2年發佈一版《中國的國防》白皮書。2013年4月，大陸政府對外發佈首部專題型白皮書《中國武裝力量的多樣化運用》，2015年5月，第二部專題型白皮書《中國的軍事戰略》對外發佈。

2015年11月下旬，中央軍委改革工作會議舉行，解放軍具有里程碑意義的改革全面展開。在國防和軍隊改革期間，大陸政府沒有對外發佈國防白皮書，因此可以預見《新時代的中國國防》白皮書將會具體闡述大陸軍隊在此輪改革中的變化和取得的成就。

參照此前國防白皮書的內容來看，白皮書內容包括：中共國防政策，安全形勢，解放軍的現代化建設，軍隊使命和戰略任務等內容。這些內容將會成為外界瞭解中共軍隊的戰略意圖，也可以使得相關國家和地區能明晰解放軍面對一些問題的「底線」所在。

從1998年大陸首版國防白皮書出版迄今，觀察此前九版白皮書內容，可以發現大陸軍隊開放、透明和自信逐年提升。1998年首部國防白皮書在談到七大軍區時連具體名稱都沒有提及，2013年白皮書首度公開了陸軍全部18個集團軍番號，2015年則首度闡述軍兵種和武警部隊的發展戰略方向。在此輪國防和軍隊改革之中，七大軍區被五大戰區所取代，各軍兵種也發生了相應變化，這些變化必將在即將發佈的白皮書中有所體現，內容值得期待。

此外，白皮書發佈之後將在國新辦舉行新聞發佈會，國新辦目前還沒公佈出席發佈會人員。根據此前慣例，國防部新聞發言人必將出席，出席人員還包括解放軍相關部門的軍官。根據經驗，這將是一場受到媒體額外關注的發佈會，主席台上的發佈人將會面臨一系列的敏感問題。

(中時 )