台南市環保局布建微型感測器，讓稽查人員得以迅速找到散發異味的工廠。（洪榮志翻攝）

台南市東區巴克禮公園被懷疑引暴第二波登革熱疫情封園2周，才剛耗資3000萬元整修的南區水萍塭公園，近日也因豪雨多處積水，蚊蟲竄飛，民代擔心成為全市最大的登革熱溫床。市府工務局22日除投藥及積水抽乾作業外，也將回填透水介質沙，避免病媒蚊孳生。

台南市議員林美燕22日會同工務局、環保局及衛生局勘查水萍塭公園，發現公園內積水嚴重，滋養許多蚊蟲，讓前來運動的居民不堪其擾、怨聲連連；甚至還有積水處已長出一大片青苔，宛如大沼澤。

會勘時，更發現公園內的水溝面全是泥土；一打開溝蓋，蚊蟲竄飛，甚至有泥土、樹枝、垃圾等雜物，直言「這是要怎麼排水？」要求先行投藥。

林美燕指出，近日大雨不斷，導致水溝蓋被淤泥及垃圾堵塞，不但逢雨必淹，還可能滋生蚊蠅，影響環境衛生，呼籲市府正視公園內的溝渠清淤工作，不能因看不見疏漏，同時還要設法從根本解決，不要讓公園遇雨即積水。

工務局說，爭取中央前瞻計畫3000萬元補助的水萍塭公園設施改善工程，今年5月甫完工。在整建基礎中，原本步道因沉陷積水造成行走不便，經改善加高路拱使積水從兩側順利排放後，步道即可平順通暢。

此外，考量綠地有保水特性，面臨強降雨時可將急雨留存綠地，有利促使區外排水順暢；但也因滲水速度較慢，往往需2至3天才能減緩積水，為防堵登革熱病媒蚊孳生，決定立即局部投藥。

工務局認為，綠地除提供植栽所需水量，降低人工澆水花費外，更能創造豐富生態循環；但美中不足之處，在於遇雨容易產生登革熱問題，目前已決定在積水處加強透水材質填補。

(中時 )