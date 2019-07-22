《華爾街日報》(WSJ)日前曾報導，大陸與柬埔寨簽訂密約讓共軍可以使用柬國海軍基地，柬國防部發言人對此回應稱，「這是歷來針對柬埔寨最差勁的假新聞。」

《華爾街日報》引述美官方消息來源報導說，這份密約在今年春簽訂，大陸取得在柬埔寨西南方雲壤(Ream)海軍基地部分區域的獨占使用權，如此將大幅增強北京控制南海的實力，且一旦大陸武力犯台，共軍可藉此阻礙美軍馳援台灣。

據《中央社》指出，柬埔寨總理洪森(Hun Sen)今天告訴親政府新聞網站Fresh News說：「這是歷來針對柬埔寨最差勁的假新聞」，「這樣的事情不可能發生，因為讓外國軍隊進駐基地違反柬埔寨憲法。」

除了中共官方已否認此一新聞之外，柬埔寨國防部長宗索吉（Chhum Socheat）接受路透訪問時也表示，《華爾街日報》的報導是毫無根據的捏造新聞。

(中時電子報)