弱勢孩童單車環台在本願山彌陀講堂啟航，信願師父（左）期勉孩子加油。（陳淑娥攝）

全台18位弱勢孩童挑戰單車環台，22日在潭子本願山彌陀講堂啟航。（陳淑娥攝）

全台18位弱勢孩童挑戰單車環台，22日在潭子本願山彌陀講堂啟航，最小的成員僅8歲，小騎士每天將騎60公里路程，並化身親善大使到榮民之家服務，活動為期10天展現毅力與耐力。

中華民國婦幼關懷成長協會22日舉辦「愛在台灣‧希望無限」親善大使環台公益活動，自台中出發後行經高屏、花東、宜蘭、新北極新竹，一連10天至31日止，立委洪慈庸等也出席啟航儀式。

婦幼關懷協會榮譽理事長方嘉綺表示，一開始有孩子邊騎邊哭，現在已環台6圈了，健康像頭牛，相信只要陪伴孩子，就會讓他們從恐懼到接受並改變自己。本願山住持信願師父指出，親善大使環台公益活動非常有意義，將讓孩子的生命旅程得到更多的啟發。

小祥的爸爸雙耳重聽幾乎聽不見，又罹患腎臟癌，媽媽每天到市場賣玉米貼補家用，鮮少有機會出遊，更何況是環台；最小的騎士小祥有信心說，上次參加啦啦隊，這次決定要自己下去騎！

14歲小文表示，自己環台邁入第6圈，今年可以服務榮民，感覺一年比一年更有意義。10歲小蓁說，第1次參加單車環台，非常期待，但也會擔心騎不動。

(中時 )