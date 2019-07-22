台中市新住民近6萬人，來自世界各國的民眾來落地生根，副市長楊瓊瓔22日在「台中市新住民服務團體交流會」指出，已推動許多新住民福利政策，包括協助新住民機車考照、在北屯區設立全國第一座新住民多元圖書館，提供多國語言圖書借閱服務，讓新住民享受閱讀；市府也在山、海、屯、城區設4處新住民服務中心，就近得到所需幫助與資訊。

為落實新住民照顧與各項福利推動，市府社會局舉辦「台中市新住民服務團體交流會」分享台中市新住民服務政策。

楊瓊瓔表示，期望持續以公私協力、交叉結盟的「合唱團」方式，照顧台中市所有的新住民，針對新住民設立社區服務關懷據點，結合民間社福團體協助市府推動新住民福利政策，讓新住民在教育、生活、美食方面能與市民融為一體。

針對新住民社會救助，市府整合全市29區民政體系，提供遭逢緊急事故的新住民生活扶助、醫療補助、急難救助等協助，新住民來台中市居住，市府全力協助，因為「這是我們的家人」。

(中時 )