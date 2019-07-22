總統拼外交拼出最大醜聞。據了解，總統府侍衛室少校吳宗憲竟然趁總統蔡英文出訪，透過華航訂購未稅香菸暫存在倉庫，事後又趁小英回國之際，由華航將貨從倉庫拖出，想要搭總統及隨行人員車隊出入國安通道免檢驗的便車，將貨偷渡出關後後販售牟利，由於本案疑似還有其餘警衛官涉入，目前國安單位已徹查當中，但小英總統得知後極度震怒，是否國安局長及總統府侍衛長會因此下台，將帶後續調查而定。

國安人士指出，經清查，這批價值高達近650萬元的香菸，並未隨著總統專機出國貨是運回國內，而是總統府侍衛室少校警衛官吳宗憲，想要利用總統、隨行人員及國安人員，出關時可以走免檢驗的國安通道之便，趁機將香菸夾帶出關。

據指出，吳宗憲是在總統出訪前，就透過華航訂購高達9200條香菸，而且由他親自付款，但該批貨物由華航訂購後，並未隨機運出貨或是運回，而是暫時存放在未稅倉庫。

不過啟人疑竇的是，一位總統府侍衛室少校，竟然可以利用個人名義購買如此大量香菸，華航相關人員全程都配合訂購，還放置在未稅倉庫，而且是在知道該批香菸並非由專機運回，而且是從倉庫中直接拖出的的狀況下，配合油國安通道放行，到底是否有華航人員內神通外鬼的嫌疑，也是目前調查局調查方向。

據了解,吳宗憲是國安局由部隊中甄選出進入國安局特勤中心的人員，因為現良好，被調往總統府侍衛室擔任警衛官，但他到總統府侍衛室任職後，就不受國安局特勤中心管制，而是由總統府侍衛室負責。根據相關人士表示，吳員是個安安靜靜的人，想不到會利用自己身分牟利。

知情人士表示，歷次總統出訪，所有的隨行人員多少都會購買不少免稅傷敏回國當作伴手禮，即使超量，但因通關時所有人都走國安通道免安檢，所以早已經行之有年，但吳宗憲的行為確實太過名目張膽，令人匪夷所思。

根據國安人員私下透露，吳宗憲在出國前似乎就已經有召集不少同僚團購，但是國安人員也表示，團購也不會道如此誇張之地步。因為9200條大概有383箱，而且一下要拿出盡650萬現金，也是一筆不小數目。

國安人員懷疑，團購只是吳宗憲的幌子，實際上有可能是自己或幕後金主趁機提供資金，趁小英總統出訪機會，藉此牟利大賺一筆。

(中時電子報)