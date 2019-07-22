伍佰& China Blue 2019 Rock Star 演唱會即將於12月21日於高雄巨蛋開唱，Rock Star 演唱會不但是伍佰& China Blue第14套的大型巡迴演唱會，更是伍佰給自己和所有歌迷、邁向出道30週年的獨特紀念，自去年開始已於北京、上海、廣州、澳門、菲律賓、新加坡、馬來西亞等地演出，今年底唱回高雄，粉絲期盼的台北場次，目前因台北小巨蛋檔期擁擠，計畫於2020年唱回台北。

Rock Star演唱會從2018年到2020年橫跨三個年度，象徵著出道的三個十年，而主題「Rock Star」就代表著這三十年來伍佰所建立的里程碑，伍佰 & China Blue不曾離散的音樂夥伴、不曾於音樂路上停歇，始終受到無數的樂迷喜愛支持，這位熱愛音樂的男子已經不再只是個Rocker，是名符其實的Rock Star。

伍佰笑談成為Rock Star的秘訣是「因為自己情歌寫得很好」，而伍式情歌能夠如此觸動人心，伍佰說「我唱的不是情歌，是人生。」也因此，這次Rock Star演唱會中，將帶領大家聽見看見伍佰成為搖滾巨星的核心力量。演唱會曲目包含橫跨歷年專輯的經典歌曲，有許久未演出的早期作品《親愛的妳》、《一親紅顏》，絕對全場大合唱的經典《浪人情歌》、《挪威的森林》，以及包括新專輯《讓水倒流》的新曲等，而每場演唱的曲目也會略有調整，在高雄巨蛋的演出內容絕對不一樣。

被封為現場王者的伍佰，強大的現場魅力有目共睹，為了給所有觀眾獨一無二的現場體驗，此次演唱會以Band Sound的核心精神規劃設計，將以往隱藏於後的團員位置往前挪動，讓觀眾可以更清楚地看見鍵盤手、貝斯手的精彩個人技，同時也加入打擊樂、管樂讓編制更為多元豐富，此外在舞台燈光與搭配歌曲情境呈現的VJ視覺動畫也是通通Live呈現，保證獨一無二，場場皆有全新樣貌。

伍佰也特別提到一路以來支持的粉絲，一場成功的演唱會除了舞台設計、音樂演出的呈現，最重要的元素就是所有觀看演出的觀眾，同時感謝大家的支持，成就了他這位Rock Star。《伍佰 & China Blue 2019 Rock Star 演唱會-高雄站》將於7月23日週二中午十二點於拓元售票系統正式開賣。

(中時 )