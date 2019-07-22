仔細想想最近你是不是也有以下這些症頭：整天懶洋洋哪都不想去、上班效率差、食慾又不振…好的，報告各位辛苦的上班族，其實你真的不是職業倦怠症，原因只是因為…天氣真的太熱啦！天氣一熱整個人都變得躁鬱，如果身處的空間裡又不能擁有舒適的空調、或者辦公室的冷氣出風口老是忽冷忽熱，那真的很惱人！但若想到冷氣開整天的成本又忍不住心驚…別擔心，現在你可以用租的！威力循環扇新推出的「企業租賃方案」，租一整天還3元有找，讓老闆們不用再猶豫！

【冷氣花費佔比高 天花板循環扇節能省錢超有感】

天氣熱大家超愛躲在冷氣房，但又忍不住哀怨電費好貴，想要同時兼顧舒適感和荷包飽還真不容易！因此愈來愈多人知道「循環扇搭配空調」同時使用，是讓全室可以立刻感受到涼意的好方法；而把循環扇裝在冷氣出風口這個聰明的方式，更是除了可以讓全室迅速感受到均勻的舒適外，最節能省錢的方式。實際算給你看：假設一個月使用1500度電，夏季一個月電費為5,548元、非夏季則是4,528元，總計一年電費大約支出58,420元，其中冷氣佔了四成就是23,952元！如果加裝了循環扇之後，將溫度定在28度，每調高一度省下6%的電力，那麼一年電費降為19,236，立刻省了4,716元，真的超有感！

而身為天花板循環扇領導品牌的台灣威力，為了體貼每一位辛苦的企業頭家，今年夏天特別量身打造了「企業租賃方案」，目的就是希望讓這台深受政府機關、連鎖龍頭超商都指名愛用的天花板循環扇，能以更低的門檻普及台灣的大街小巷，讓頭家們只要花小錢就能享有最好的服務與保固，成為最體貼員工的好頭家！

台灣威力今年特別量身打造「企業租賃方案」，讓頭家們只要花小錢就能享有最好的服務與保固，成為最體貼員工的好頭家！(圖片/台灣威力提供)

【企業租賃方案好佛心 平均一天不到３元】

台灣威力領先業界推出的「企業租賃方案」，貼心提供安裝半價的優惠，10台以上就可以租借，綁約兩年就可以升級為VIP，之後每次續約可以免費更新機，省下清洗費用！每兩年就可以使用新機，售後服務超給力！除此之外，頭家們也不用擔心維修的問題，因為只要是在租借期間都享有保固的服務，算起來實在太超值了，讓人忍不住吶喊：台灣威力也太佛心了吧！使用循環扇幫頭家們每年省下的電費可以做更多事，拿來付租金、或是其它營運上的開銷可能都還有剩呢！真的是CP值超高的一項服務，員工們快把資訊提供給老闆，讓大家一起舒服渡過炎炎夏日吧！

台灣威力循環扇領先業界推出的企業租賃方案，月租只要79元，換算下來一天的租金不到3塊錢，價格定位非常有競爭力、讓不少人直呼超佛心。(圖片/台灣威力提供)

【好裝好拆好清洗 全機MIT的台灣威力】

小小的天花板循環扇，裡面可是藏著超強的台灣硬實力！堅持全機MIT、製產一條龍，除了台灣許多公家機關、民間企業指定選用外，更深受世界各國的信賴，佔穩全球NO.1天花板循環扇的地位！別小看這設計看似樸實簡單的天花板循環扇，其中可是藏有超過100項以上的專利，而它不需要工具就能輕易清洗的結構設計，更方便一般民眾後續的清潔保養。當然，也因為容易清洗，大大改善了衛生的問題，過去頭頂上那台萬年沒清洗的循環扇，現在輕輕鬆鬆就可以拿來清洗，無論是居家安裝或辦公室大量安裝，都可以輕鬆定時清洗，跟其它難以清洗的循環扇相比更加的省時省力，台灣威力循環扇真的非常貼心又Smart！

擁有超過百項專利的台灣威力循環扇，好裝好拆的設計更貼心。(圖片/台灣威力提供)

老闆我好熱！循環扇用「租」的，佛心方案一天３元有找。

(中時電子報)