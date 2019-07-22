桃園國際機場第三航廈由英國團隊設計，採用雙屋頂設計，但因成本過高，今年初才獲行政院同意，預算經費從747億元增加到789億元，完工期限延至2023年底，然而主體工程在今年六月仍發生第3次流標。

桃機公司今（22）日表示，將思考兩個可能方案、設法解決，第一，先興建第三航廈的北登機廊廳，以降低廠商投標門檻，並期望提前增加桃園機場停機坪使用數量；第二，簡化部分工項之設計，降低廠商施作之管理成本及風險。

對於目前進退兩難原因，除了設計成本過高，桃機公司評估，另因大型公共工程，如捷運綠線、觀塘天然氣接收站等推出，缺工、缺料情形加劇，使得廠商不得不提高風險係數，以致評估成本仍超出招標預算。

由於年初才增加過預算，要二度增加有困難，桃機公司表示，因此將透過前述可能方案進行，本週四（25日）將舉辦第三航站區主體航廈土建工程說明會，將對廠商仔細說明。

(工商 )