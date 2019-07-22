台中市警察局22日舉行新卸任分局長及大隊長聯合交接典禮，各級民意代表及各界人士與會到場觀禮，交接儀式簡單隆重。（張妍溱攝）

台中市政府警察局22日舉行新、卸任分局長及大隊長聯合布達交接典禮，由市長盧秀燕主持，她期許，新任的同仁能為台中治安注入動力，強化治安、交通及為民服務的工作，共同打造宜居的安全城市。

內政部公布3線1星、2星警官調動，台中市警察局副局長張春波榮陞保安警察第7總隊長、保安警察第6總隊長張傳忠調派台中市警察局副局長、台中市警察局督察長蔡金霸榮陞副局長、桃園市警察局主秘魏慶賢調派台中市警察局督察長、4分局長林逢泉榮陞保安警察第4總隊主秘、霧峰分局長莊勝雄榮陞鐵路警察局主秘。

市長盧秀燕表示，台中市警察局日前獲頒行政院服務獎的殊榮，是全國唯一獲獎的警察機關；依據警政署統計，今年1月至6月份台中市各類刑案發生數持續減少；刑案發生數、犯罪指標案件發生數、竊盜發生數、詐欺犯罪發生數均為6都最低，破獲率提升。「安居緝毒專案」、掃黑等，及加強重要節日安全維護工作，獲評6都第1。

這1波新任分局長及大隊長等8人分別為，台中市警4分局長吳耀南、烏日分局長張則誠、東勢分局長陳家銘、霧峰分局長廖國政、大甲分局長許明耀、和平分局長吳銘淵、保安警察大隊長李建興，交接後走馬上任。

(中時 )