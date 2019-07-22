北市內湖區康樂街一處工地發生民眾墜樓意外，檢警下午相驗遺體，26歲林姓死者有2條通緝，疑似從15層樓高的頂樓墜落，警方將調查死者早上6點多出現在工地，是否要行竊又或者是輕生想不開。。

工地保全早上在巡視工地時，在1樓籬笆內發現死者身體捲曲、頭部受到重創，已經沒有氣息，通知警消到場處理，初步排出他殺，檢警在工地2樓處發現有磁磚墊高的跡象，第一時間懷疑是從6公尺高墜落。

林男穿著牛仔褲，經工地人員清查，發現並非工地工人，而是一名通緝犯，但身上並沒有行竊工具等物品，警方懷疑死者清晨偷偷進入工地，不排除是意外或是輕生，檢警相驗遺體後將後續調查。

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