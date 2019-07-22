台北市忠孝東路4段附近出現淹水。(翻攝自臉書)

台北市忠孝東路淹水。(翻攝自臉書)

台北市信義路、松江路和長安東路都淹水。(讀者提供)

中央氣象局下午針對基隆市、台北市、新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息及豪雨特報，台北市下午已出現淹水情況，包括忠孝東路、南京東路及大安森林公園等地都出現大面積淹水，影片及照片曝光，網友驚嘆：「天啊！好深」。

有民眾拍到北市忠孝東路sogo百貨附近水淹成河。(讀者提供)

民眾拍到台北街道水淹成河(取自臉書)

北市大淹水 車在水中游(讀者提供)

北市東區淹水 民眾傻眼(讀者提供)

有民眾拍到東區忠孝東路4段sogo百貨附近，水深程度已經覆蓋人行道，車輛幾乎在水裡游，網友驚嘆：「天啊！好深」、「台北發大財？」、「台北住了40年，第一次看淹水欸」、「這次的雨量，下在任何地方都很慘的！」

天氣風險公司表示，下午4點30分大安森林公園時雨量達136.5毫米，這應該是今年全台灣時雨量第2高，再次考驗都市的防洪極限與預警能力。天氣風險公司在臉書上表示，今年已經有很多次午後雷雨直接下在雙北市區，跟往年較多從新店、烏來移出的趨勢有點不同。今天的午後雷雨除了偏南風、水氣多，最重要的是還有「冷心低壓」加持，明天冷心低壓遠離，午後雷雨可能會稍微小一些。

根據台北市政府回報，北市12區全部開設二級防災，目前僅大安區有災情發生，大安森林公園附近封路。不過根據網友提供南京東路水淹成河的景象，交通大打結，還戲稱是《南京東河》。2001年第16號颱風「納莉」重創台灣，當時忠孝東路也曾經因大淹水完全癱瘓。

(中時電子報)