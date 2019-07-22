國民黨將在本周日(28日) 全國代表大會正式通過提名人選，獲得最多黨內民意支持的高雄市長韓國瑜，將代表國民黨出戰2020總統大選。未來找誰當副手，及團隊組建問題，也成為外界關注的焦點，也考驗韓國瑜是否能在初選後整合團隊來贏得明年選戰。

據港媒《中評社》報導，韓國瑜曾表示市政團隊和大選團隊將分開，目前大選團隊已有國民黨立委許淑華、前藍委孫大千，和某些親藍營的議員，也包括身在學術圈的多年好友，淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳在內。市政團隊則視市政為主做調整。

另外，進入七八月夏季，颱風來台帶來的降雨可能增多，韓國瑜的高雄施政治水也勢必將影響半年後大選選情，如何減少過去部分路段逢雨就容易淹水的情形，有效降低淹水頻率，韓市府要需要群策群力來解決才行。

而綠營近期猛攻高雄淹水問題，韓國瑜日前受訪時則稱，難道只有高雄下雨嗎？屏東、台南也下雨，不滿批評的聲音「為何只指責高雄」。他說，去年「823」淹水，中央補助高雄「室內淹水50公分以上」加發2萬元，併同高雄市府的補助1.5萬元，希望中央能比照去年，讓受災戶有3.5萬元補助，呼籲中央不要有偏差的態度。

文末總結認為，韓國瑜去年締造韓流，以一人之力翻轉高雄、拯救全黨。但籌建國政團隊需要集思廣益，如何海納百川篩選出優秀人才，考驗著韓國瑜的用人哲學。如何與時間賽跑，力抗定於一尊的民進黨蔡英文，選民都在關注。

(中時電子報)