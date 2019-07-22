午後強降雨爆襲，雨彈狂炸雙北，行車能見度低，台北市22日多處嚴重積、淹水，其中大安森林公園、台北市小巨蛋傳出一度淹到半個輪胎高，連人行道也被淹沒，汽機車涉水通行彷彿衝浪。北市府午後緊急開設災害應變中心備戰，各區公所也成立緊急應變小組，呼籲民眾出入小心，注意行車安全。

北市府表示，雨勢主要集中在市區中心，如大安、信義、中正、萬華、中山區，其中大安森林公園半小時雨量累積近百毫米，突破大安區的半小時時雨量紀錄，且大安森林公園、長安國小一帶已有較大面積的積淹水，呼籲民眾注意交通安全。

北捷指出，公館站3號出口、古亭站4號出口、忠孝敦化站5號出口、大安森林公園站1號出口，站外積水影響旅客進出，東門站及行天宮站連通道水密門關閉，車站引導旅客由其他出入口進出，但全線列車正常通行。

水利處表示，目前已知積水地點，包含忠孝東路四段142號至166號（捷運忠孝敦化4號五號出口）、忠孝東路四段216巷淹水等積水7至8公分，水利處派員勘查後，緊急調派抽水機動隊協助抽排水，下午5點後雨勢暫緩，積水隨即退去。

(中時 )