法國頂級保養品牌DARPHIN在今年夏天，以浪漫花屋的概念，打造夢幻花海環繞的「朵法粉紅花店」這次也特別邀請張立昂出任一日店長，分享自己的保養心法。

近期工作滿檔的張立昂，不僅舉辦個人音樂會，新電影《灼人秘密》也持續宣傳中，同時還要籌備新的戲劇作品，面對滿檔的工作，再累也不能忽略了肌膚保養，提到保養訣竅，他也透露自己屬於混和性敏感肌，所以很注重保養和清潔：「如果沒有做好保養，工作時間一長，肌膚就很容易出油、浮粉或水腫，影響鏡頭前的表現，所以不管再累，收工後都會做好卸妝清潔，並使用化妝水、精華液和乳液做好基礎保養再休息，好讓肌膚維持在穩定的狀態。」張立昂也特別挑選沒有刺激性成分的保養品，DARPHIN針對敏感肌所設計的經典商品《全效舒緩精華液》，不但能有效舒緩肌膚敏感的現象，清新好聞的香味也可以讓情緒獲得放鬆。

DARPHIN「朵法粉紅花店」7/20（台北SOGO忠孝館）、7/27（台北新光三越A8館）及8/3（台中新光三越）三天皆有法式優雅治癒系男神張立昂親自駐店，限時分享店長的美肌秘密，七、八月的每週四～日，北、中、南皆有巡迴場次可預約「命定美肌瑜珈」按摩，活動期間，只要公開上傳自己在朵法粉紅花店拍攝的網美水水照，即可獲得法式保養體驗組乙份。炎夏走一趟朵法粉紅花店，享受無壓力的芳療體驗空間療癒身心，找出屬於自已的命定保養！

DARPHIN活動預約網址：https://www.darphintw.com/2019pinkevent/

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