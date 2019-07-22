配合「人類登月50週年紀念月」，SNOOPY高雄城市探險活動即日起至9月30日於義大天悅飯店展開。除了是「史努比集章活動」其中指定地點外，每天晚上6點至9點，在9樓戶外露台區打造全台唯一「史努比吧」，裝置藝術裡有卡通的每個角色，化身為太空人裝扮，出現在各個角落讓粉絲可以拍照打卡，現場充滿著童趣，每人NT$150，入場即可無限享用飯店精心準備的各式點心，還有快閃紀念店讓粉絲們蒐集相關商品。

7月27日當晚，特別推出史努比見面會及特製星空套餐，每位NT$650，特別的是，神秘嘉賓將會現身同歡，實屬難得的機會。而天悅飯店熱情歡迎史努比的粉絲來到義大世界遊玩，也祭出優惠，只要憑這次活動的探險卡訂房，就可享官網全專案95折優惠，及自助餐廳午餐或晚餐85折優惠(需加原價一成服務費)。

1969年阿姆斯壯登陸月球，當時Snoopy為NASA太空人舉辦歡送活動，此後Snoopy正式成為美國國家航空暨太空總署促進安全象徵的「吉祥物」。今年適逢人類登月50週年，高雄成為慶祝活動的亞洲首站，Snoopy化身為「觀光大使」，要與大小粉絲共同分享歷史性的榮耀。身為最多親子房的義大天悅飯店也不缺席這場盛會，成為Snoopy城市探險的其中一個重要據點，自即日起至9月30日，民眾可持集章冊至飯店大廳服務中心蓋章，完成所有任務能獲得限量商品。

除此之外，特別在9樓空中花園打造「史努比吧」。

每天晚上6點到9點，坐在七彩摩天輪下，品嘗主廚特別準備的餐點，史努比、查理布朗等裝飾品或佈置物就在身邊，彷彿走進了卡通裡，不僅療癒，也被史努比散發出的希望與正面能量感動。重頭戲在7月27日當日，義大天悅飯店特別舉辦見面晚會，有樂團帶動氣氛，讓現場洋溢著歡樂。另外，飯店還準備了心願卡與氣球，由史努比將現場民眾的願望傳達出去，每位NT$650，限量30位，可與史努比最近距離拍照，訂位專線:07-656-8282轉咖啡廳8155。

(中時 )