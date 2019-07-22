美國陸軍向工業界徵集新的技術，希望改良著名的M72輕型突擊武器（LAW），也就是國軍俗稱66火箭筒，這是單兵可攜帶的輕型非導引反裝甲、反建築武器。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，7月19日美國陸軍公布的通知中，陸軍承包司令部宣布正在進行市場研究，以資助來自工業界的生產計劃，其內容是改進陸軍與海軍陸戰隊都使用的及M72 (LAW)火箭筒與訓練型M72AS的進一步改型，包括訓練器、發射器與彈藥。

徵求案的履約時間為5年，確定承包商後，採固定定價、無限期交貨、無限期數量的合約。

根據通知，美國陸軍承包司令部要求：

帶有觸發引信功能和夜視裝置的M72A7火箭筒單元。M72A7採用聚能射流彈頭，可擊破輕型裝甲目標，只能在空曠環境中射擊。

M72E8 ，功能同上述，但筒後有液體阻噴流裝置，可在室內環境發射。

M72A9 ，反建築火箭彈，可擊破最常見的磚塊、土坯、混凝土牆，門窗，只能在開闊的野外環境中進行射擊。

M72E10，功能同上述，但筒後有液體阻噴流裝置，可在室內環境發射。

M72AS訓練型發射器，以及搭配使用的21公釐訓練火箭彈。

M72火箭筒與火箭彈。(圖/美國陸軍)

俗稱66火箭筒的M72 LAW，問世於越戰時期，1963年初，M72 LAW被美國陸軍和海軍陸戰隊選用為主要步兵反裝甲武器，取代M31 HEAT步槍式榴彈，與韓戰時期的M20A1超級巴祖卡火箭炮(Super Bazooka)，由於重量僅2.5公斤，相當好攜帶，單兵甚至可揹2管，因此相當實用。隨後它也被被美國空軍採購，做為空軍基地防禦警衛部隊的反陣地武器，使得M72是三軍通用武器。

雖然M72的裝藥有限，不能擊破主力戰車，但便於攜帶的巨大優點，不是其他穿甲力雖好，卻沉重反裝甲火箭彈可取代的。美國M72的改良型是M72A7，增加火箭彈裝藥量，重量增加到3.6公斤，但比起瑞典AT-4火箭的6公斤仍然輕便的多。

中華民國陸軍與陸戰隊也是M72的使用單位，並且由聯勤兵工廠自行仿造，稱為國造一式六六公厘戰防火箭，近年中山科學院對66火箭彈進行改良研究，稱為紅隼反裝甲火箭。

(中時電子報)