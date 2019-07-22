中市交通局表示「導盲型行穿線」是營建署在六都首創試辦的視障引導設施。（黃國峰攝）

台中市大墩七街跨越文心路的斑馬線，最近長得不一樣，除了原來橫向的長方形色塊外，在邊邊約三分之一處，多出來兩條緊鄰的縱向直線，那是什麼？不少行經的市民發出疑問？台中市議員朱暖英22日扮起交通柯南，為台中市民來解密，原來那是中市府與六都一起試辦的導盲班馬線，用來指引視障朋友，安全過馬路的導引線。

台中市議員朱暖英表示，接到很多民眾打電話來詢問，那到底是什麼線？經瞭解，那是《導盲型行穿線》，用於協助視障者走斑馬線有可以依循的依據，一般的班馬線厚度才0.2mm，而導盲型的行穿線厚度有0.4~0.6mm，較為凸起，所以方便視障朋友感覺而穿越馬路。

話說馬路如虎口，只能靠聲音及盲杖左右滑行感受障礙物的視障朋友過馬路更是危險，朱暖英指出，一般人行道有導盲磚指引方向，到了路口有警示導盲磚，提醒前為路口，但接下來需要橫越馬路，問題就顯現出來，斑馬線欠缺指引功能，對於視障朋友來說，就像是進入一段交通盲區，若沒人幫忙，光靠聽車聲判斷就過馬路，實在危險，市府這項貼心的交通新設計，提供視障者行得安全，相信對視力不便的朋友，很有助益，另外中市部分人行道也多有障礙或其他友善設備不足，也請市府多多用心在這裡，讓視障朋友，也能安心的走出家裡。

中市交通局說明，這是六都配合營建署辦理「路口之人行道警示、定位設施用後評估及改善策略」研究案施作。中市還有市政北二路與惠來路、市政北六路與惠來路二段，也有相同設施；而大墩七街與文心路口因捷運墩柱影響斑馬線，導致無法筆直繪設，經與各單位重新檢討行人動線後，於斑馬線上加繪縱向行穿線，提醒盲人朋友能以仗追跡，安全行走於行穿線上。

(中時 )