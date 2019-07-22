彰化縣竹塘鄉土庫國小今年榮獲教育部閱讀磐石學校，相較於其他動輒上千名師生的大校，全校僅36名學生的土庫國小是全國獲獎學校中最迷你的小學。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美頒獎感謝彰化縣閱讀指導委員。（謝瓊雲攝）

福興鄉永豐國小晨光志工隊志工叔叔阿姨十年來走入班級說故事、協助圖書館書籍管理，是學校推動閱讀最佳夥伴，今年榮獲教育部閱讀推手團體組獎項。（謝瓊雲攝）

土庫國小去年落成的社區共讀站，以老舊紅磚校舍建築改造而成的閱覽空間，明亮通風好，且牆面彩繪充滿農村風情。（謝瓊雲攝）

彰化竹塘土庫國小全校僅36名學生，在教學團隊帶領下閱讀風氣盛行，平均每人每年閱讀200本書。（謝瓊雲攝）

彰化縣今年在教育部中小學推動閱讀績優評選中，一舉拿下8個獎項，是全國六都以外第一名，其中位在竹塘鄉土庫國小，推動閱讀十年有成，一舉拿下閱讀磐石學校最大獎，是全國最迷你的得獎學校。

彰化縣長王惠美22日前往土庫國小頒獎表揚獲獎學校、推手團體與個人，並感謝閱讀指導委員們的協助；身為校友的竹塘農會總幹事詹光信等人也特別出席。

校長謝秀華表示，土庫國小全校僅36名學生、師生比1：3，全校師生十多年來推動閱讀，除了晨光時間，還推動全日制、主題閱讀，每一季一主題輪動「漂書」讓圖書館藏輪流進入各班級教室，雖採混齡閱讀、卻有老師分級引導。

謝秀華指出，去年提早引進108新課綱融入課程，每個月一次的校外主題見學，探訪足跡遍及北中南，為了爭取參訪見學機會，孩子們努力達成目標，每年閱讀200本書。

教師陳麗華說，老師們每周三開會討論，全力讓閱讀融入教學、成為孩子們的生活習慣，閱讀配合校外見學主題，且採競爭方式，鼓勵孩子爭取獎勵，達到目標才能出去，激發閱讀動機，自動自發從閱讀中找尋解答、培養自己主動解決問題的能力。

彰化縣長王惠美表示，閱讀能力是學習力的基礎，過去4年縣府「書福悅讀」計畫，投入7千萬元讓45所中小學改善圖書閱覽空間、發展閱讀特色，也陸續在36個校園內打造社區共讀站，鼓勵師生、親子共讀外，也歡迎社區居民加入閱讀行列。

此次榮獲教育部閱讀教育獎項的，包括另一所閱讀磐石學校鹿港頂番國小，還有鹿東國小向日葵志工、福興永豐國小晨光志工隊、二林廣興國小主任楊素綾、鹿鳴國中教師呂慧君、溪湖湖北國小校長陳獻旗及二林中興國小組長姚雪敏等閱讀推手團體及個人。

(中時 )