2020藍綠立委爭霸戰！民進黨視為艱困選區的台中市第二及第五選區立委人選漸浮檯面。據傳黨中央有意徵召5連霸的市議員曾朝榮，挑戰第五選區的藍委沈智慧；並尋求與基進黨合作，鎖定極具空戰爆發力的發言人陳柏惟，PK第二選區的藍委顏寬恒。

台中市第二選區「大烏龍（大肚、龍井、烏日）」，黑派掌門顏清標家族長期經營，包括立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏等深耕基層，綠營歷次選戰中推出的戰將都鎩羽而歸；地方人士建議黨中央應「出奇制勝」，並以基進黨的陳柏惟呼聲最高。

第五選區北屯北區，黨中央近期進行民調時，顯示5連霸的市議員曾朝榮和現任藍委沈智慧兩人支持度僅差距3％，在誤差範圍內，其餘人選都與沈相差甚遠。曾朝榮曾擔任台中市黨部主委，並熟稔地方政治生態，上屆立委選戰還跨區擔任時力立委洪慈庸競選團隊執行長。曾朝榮說，他正與黨中央協調中。

同屬艱困選區的第8選區，前市議員翁美春將迎戰現任藍委江啟臣，翁在民調中略遜一籌，未來要如何迎頭趕上，端視黨中央與地方的輔選與衝刺。綠營面對2020選戰進入倒數，若要力拚維持現有5席次立委，並攻下第五選區，推出的戰將必須「強擱勇」，方能攻城掠地再拿下一城池。

(中時 )