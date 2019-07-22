這碗「芋圓綜合」有芋圓、芋頭、紅豆跟挫冰，料多實在。（陳世宗攝）

台中市大甲區主產芋頭，生產的芋頭美食以香鬆軟Q出名，延伸出來的製品也都相當美味。大甲芋頭城店面雖小小間，但歷史悠久傳統味十足好的料理，不需要過華麗的包裝，樸實美味才是最吸引人的 以芋頭延伸出許多產品，有熱、也有冰的，炎炎夏日以冰品最消暑。

大甲區位於大安、大甲溪的交接平原上，黑砂土質保水又有一點黏性，最適合種芋頭。坊間很多民眾都誤會「大甲芋頭」是芋頭品種的名字；其實大甲目前種植的芋頭主要是「檳榔心芋」和「高雄一號」。前者肉質細緻粉質比例高，久煮後會出現濃郁香氣口感綿綿鬆鬆，適合用來做芋頭鮮奶這種用喝的甜品。

大甲水質、土壤、風都適合芋頭生長，出產全台最出名的檳榔心芋，品質好、口感佳，大甲芋頭城店內芋頭採收自300多甲的芋田；包括家族田地與在地芋農，品質優良穩定、口感香綿味濃，可新鮮購買，也提供宅配產地直送歡喜邀請您品嚐。

大甲芋頭城的「芋圓綜合」最受消費者青睞，這碗裡頭有芋圓、芋頭、紅豆跟挫冰，料多實在充滿光澤的芋圓跟地瓜圓吃起來相當的Q，都可以吃的到芋頭跟地瓜的顆粒口感裡頭的蜜芋頭也很推薦，吃起來很綿密紮實

另外，「芋頭冰淇淋」也深受消費者讚賞，不僅可吃到芋頭的香氣，還可以吃到芋頭的顆粒；炎炎夏日中，吸引全國各地民眾，只要到中部旅遊或到大甲鎮瀾宮拜拜都會專程前往「消暑」。

大甲芋頭城

地址：台中市大甲區育德路68號

電話：04-2680-0330

營業時間：10：00~18：00

售價：芋圓綜合 50元，芋頭冰淇淋 45元／2球

(中時 )