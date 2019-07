人氣法國型男法比歐今(22)日在社群軟體上曬出超大尺度「全裸遮鵰照」,大胸肌配上六塊腹肌讓粉絲直呼「這是禮拜一的福利」。

法比歐全裸遮鵰,粉絲直呼這是禮拜一的福利。(圖/翻攝自法比歐臉書)

身材健壯的法國型男法比歐,因從綜藝節目《2分之一強》受到觀眾歡迎,隨後更主持廚藝節目和拍電影等,有不少男女粉絲矚目,今日他上傳全裸藝術照,寫上:「Art is nothing more than creating an emotion in your own form.」立刻讓不少粉絲留言按讚,就算近期公布交了台灣女友,也絲毫不減他的魅力。

法比歐。(圖/翻攝自法比歐臉書)

他也經常在社群網站上曬出好身材,日前一張張室內滾床單,只穿內褲的照片也讓人充滿遐想,好身材更是讓粉絲「快要無法呼吸」。

