北市今（２２日）下午突然下起強降雨，超強降雨造成北市多處淹水，連下有瑠公圳主幹道的新生南路，也出現罕見淹水情況，最深超過３０公分，造成部分路段塞車回堵，大安警分局立即派出員警在新生南路、仁愛路口等路口疏導車流，待降雨緩和後，車流才恢復順暢。
北市２２日下午降下超大豪雨，暴雨傾洩而下，台北市災害應變中心還為此緊急二級開設，大量雨水降下，造成許多路段淹水，最令人意外的是新生南路竟也出現淹水情形，因為新生南路下方正是瑠公圳主幹道行經之處，平常雨水可迅速排入主幹管，２２日下午的大雨竟讓新生南路因排水不及而造成淹水，是非常少見的情形，過去只有納莉風災曾經發生過。
由於新生南路在仁愛路、信義路之間路段慢車道嚴重積水，所以造成車流迴堵，大安分局長周煥興獲報立即指示各派出所派員在轄內巡察鄉，針對淹水路段加強交通疏導及安全戒護，直到傍晚雨勢稍歇，淹水狀況才獲得緩解。
(中時 )
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