7.21香港元朗西鐵站多名白衣人並出現打鬥超混亂情況

香港修例風波持續，抗議群眾與警方及號稱「元朗守護者」之間衝突不斷蔓延，昨晚更在元朗發生穿黑衣的抗議者被穿白衣人士血腥圍毆事件。今日因再傳白衣人將出動，導致元朗20餘商舖中午即拉下鐵門停止營業，其他地區如屯門、天水圍等地眾多商舖亦因擔憂遭到波及而提早打烊。

據《東網》報導，昨晚有一批著白衣並自稱「元朗守護者」的群眾聚集在區內遊行，並揚言「見到黑衣人就打」，甚至有一名著黑衣青年慘遭幾十人集體圍毆。其後，打鬥還蔓延至西鐵元朗站，黑衣人與白衣人在地鐵站內不停打鬥，最後更在車廂內作困獸鬥，雙方以棍及雨傘作武器，尖叫聲及喊聲響遍整個車廂。

香港修例風波蔓延，21日晚間抗議群眾聚集與警方對峙，警方發射催淚瓦斯。（圖／美聯社）

報導稱，昨晚西鐵元朗站發生打鬥事件可說是血腥的一夜。不料今天網路再傳白衣人將於今日下午重返元朗站，YOHO MALL近元朗站入口約20多間商舖，於下午1時許突然提早落閘關門，職員要求部分仍在店舖內的客人離開，有商戶稱收到管理處通知提前結束營業。

另外，附近元朗廣場、元朗安寧路不少店舖都落閘。而恐慌亦蔓延至屯門，屯門市廣場及V city內多間商舖已紛紛落閘，提早關門。而天水圍頌富商場店舖亦陸續關門，水務署廠所有外出工作員工，亦已提早回廠。

(中時電子報)