繼「品牌內化經營」及英文版「Branding with Systematic Philosophy」之後，『創造寶島價值—觀光品牌與6S管理』也已經出版。觀光事業事涉民生經濟，許多基層服務業民眾賴此為生，同時觀光旅遊的水準風貌又代表國家整體形象，僅這兩個理由，就必需好好的把台灣觀光品牌提高到國際水準。

可是觀光旅遊相關的行業非常多，專業屬性及層次差異性很大，幾乎沒有一套管理辦法可以完全涵蓋怎這麼大範圍的議題。

因此，作者在經過兩年多為觀光局及各風景區管理處培訓、輔導「6S管理」的經驗中，以「品牌內化經營」一書當中個人獨創的「品牌價值鏈」理論，加上傳統應用在工廠管理的6S（整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養）予以轉化調適，兩者搭配運用在觀光旅遊相關行業當中，可以看到統一管理的效果。

品牌是各行業追求的目標，但是卻常常有不知如何著力的迷茫。6S是用在工廠管理的工具，為何又能用在觀光旅遊？如何運用？

本書不但把這兩者巧妙整合，還能發揮的淋漓盡致。想知道究竟是怎麼回事，買來看就知道了！

適用對象：觀光旅遊管理機關、相關行業如旅行社，陸海空交通運輸公司、酒店餐廳、飯店民宿、夜市小吃、觀光景區、主題樂園、伴手特產、觀光工廠、博物館、觀光餐飲科系、機場、車站、港埠…購買每本新臺幣含運費每本300元，以臉書messenger或電子郵件[email protected]。

(中時電子報)