教育局提供中市高中職學生實作體驗教育機會。（陳世宗翻攝）

隨著數位科技產業人才培育受到重視，台中市政府教育局透過與ACG(動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games)以及AI(人工智慧Artificial Intelligence)產業相關從業人員與大學相關科系合作，於108年暑假舉辦6場次ACG、AI產業人才培育營隊，提供中市高中職學生實作體驗教育機會，呈現台中市地方教育的獨有特色。

台中市108年高中生ACG、AI產業人才培育營隊分別與僑光科技大學、靜宜大學、東海大學以及台中市漫畫從業人員職業工會合作，今年7月22日至8月15日期間陸續登場，為期15天，共有6梯次，提供300人次體驗學習機會，全程免費，自6月中旬開放報名迄今，已陸續額滿。

教育局指出，暑期依序登場的營隊為7月22、23日電競冒險隊體驗營、7月24、25日動畫遊戲美術體驗營、7月29日至8月1日漫畫地獄趕稿特訓班體驗營、8月9、10、11日AI產業人才培育營隊。

8月12、13日也將舉行LIVE2D魔法SHOW-立繪角色動起來體驗營、8月14、15日C2遊戲魂－網頁遊戲不求人體驗營，營隊內容充實豐富，提供參與學生多元繽紛的學習履歷。

(中時 )