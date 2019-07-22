利用通關禮遇 蔡總統隨行國安人員走私香菸 18:272019/07/22 中時 劉宗龍 、 吳梓鍹 、影音編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統甫結束出訪友邦返國之際，時代力量立委黃國昌（見圖）22日踢爆，隨行的國安局官員吳宗憲疑似先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，並企圖透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境，金額高達645萬元。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局官員吳宗憲的5張菸品訂購單。（劉宗龍攝） 黃國昌出示國安局官員吳宗憲的菸品訂購單。（劉宗龍攝） 蔡英文總統甫結束出訪友邦返國之際，時代力量立委黃國昌22日踢爆，隨行的國安局官員吳宗憲疑似先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品（見圖），並預備透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境，金額高達645萬元。（立委黃國昌提供） 蔡英文總統甫結束出訪友邦返國之際，時代力量立委黃國昌22日踢爆，隨行的國安局官員吳宗憲疑似先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，並企圖透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境，金額高達645萬元。 國安特勤陪蔡出訪 花645萬走私9200條免稅菸 (中時 ) #黃國昌 #免稅 #預訂 #華航 #吳宗憲 也許您會感興趣 推薦閱讀 昇恆昌LINE FRIENDS獨家聯名商品吸睛 04:092019/07/18 焦點新聞 吳宗憲安苡愛好膠情 04:102019/07/18 娛樂新聞 爆謝忻最新發文 吳宗憲又「破戒」超狠補刀！ 16:552019/07/18 娛樂 滴滴計劃募資最高20億美元 17:032019/07/18 財經 【獨家專訪1】狄鶯憶護子 爆越洋嗆吳宗憲 02:402019/07/20 娛樂 個人持新三板股逾1年 股息免稅 04:092019/07/20 焦點新聞 憶護子越洋嗆吳宗憲 狄鶯信有報應 04:102019/07/20 娛樂新聞 殺自己人最狠？傳綠將計殺黃國昌跟高嘉瑜 09:062019/07/22 政治 小英拚外交 黃國昌驚爆隨行國安人員走私645萬元香菸 14:372019/07/22 政治 獨》警衛官用總統車隊掩護私菸出關 國安恐大地震 16:552019/07/22 社會 政治熱門新聞 勘災衝第一卻沒解方 菜農4字嗆陳其邁 - 政治 蔡有致命缺點？他稱韓國瑜終將獲大批民眾支持 - 政治 小英拚外交 黃國昌驚爆隨行國安人員走私645萬元香菸 - 政治 趁出訪走私菸 蔡英文震怒：涉案人調職 - 政治 - 工商 軍公教明年不調薪 洪孟楷4字點破民進黨手段 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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