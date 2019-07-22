國安局官員吳宗憲的5張菸品訂購單。（劉宗龍攝）

黃國昌出示國安局官員吳宗憲的菸品訂購單。（劉宗龍攝）

蔡英文總統甫結束出訪友邦返國之際，時代力量立委黃國昌22日踢爆，隨行的國安局官員吳宗憲疑似先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品（見圖），並預備透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境，金額高達645萬元。（立委黃國昌提供）

蔡英文總統甫結束出訪友邦返國之際，時代力量立委黃國昌22日踢爆，隨行的國安局官員吳宗憲疑似先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，並企圖透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境，金額高達645萬元。

國安特勤陪蔡出訪 花645萬走私9200條免稅菸

(中時 )