新生南路積淹水情況（讀者提供）

仁愛醫院口積水（圖/翻攝爆料公社）

天龍國的大安區也會淹水(圖/翻攝網路)

大安區淹水，這條河是新生南路。（圖/翻攝網路）

對流雲系發展旺盛，中央氣象局持續針對大台北地區發佈豪雨特報，台北升豪雨警戒、16縣市大雨，北北基桃竹苗中還有大雷雨特報。暴雨過後，許多網友開始PO出積、淹水的照片，還有人開始揶揄酸柯Ｐ說：「台北淹水啦！阿伯出來面對！」

網友紛紛PO照，酸說「天龍國的天龍區、大安區也會淹水」、「大安森林公園上的信義路淹水了！大安區耶！」、「大安區淹水了欸乾」、「台北市松江路發生積水」。

還有人因此開酸柯P，吐槽說「阿伯出來面對啦」、「不是高雄，新聞價值不高」、「誇張」、「這是哪個鄉下地方」、「難怪前幾天柯文哲先幫韓國瑜緩頰， 因為他知道很快就會輪到他了，上次有經驗了XD」、，不過批踢踢上有人就說「積水啦 柯黑」、「這是天龍式積水」、「能防時雨量破百的防淹設施，沒兩百億下去不太可能」。

氣象局觀測，台北市午後大約3時開始出現大雷雨，從下午3時至4時，大安森林公園的降雨量就達116毫米，但從3時10分至4時10分，大安森林公園的雨量高達136毫米。另外，在公館、台灣大學附近，下午的時雨量也破100毫米；松山及信義區台北市政府時雨量都超過80毫米。

(中時電子報)