中天娛樂台《馬成的喜悅》狂吻21回合 7/29甜蜜上檔

浪漫愛情喜劇《馬成的喜悅》，由被稱為「西裝男神、最強吻功男神」的高人氣演員崔振赫及「雪白肌女神」宋昰昀領銜主演，大談異地豔遇、一見鍾情後的甜蜜戀愛，崔振赫在劇中撩妹招式盡出，其中買下咖啡廳座位，為女主角永久保留，讓宋昰昀無論任何時候去到咖啡廳，都能有專屬自己的座位，幸福指數破表。

崔振赫在《馬成的喜悅》中飾演天才醫師孔馬成，與女明星朱喜悅（宋昰昀飾）在海南島相識相戀，大談一日戀愛後卻斷了音訊，三年後再次相遇命運卻已徹底翻轉，孔馬成因車禍罹患灰姑娘記憶障礙、朱喜悅因涉入凶殺案而人氣暴跌，兩人攜手努力找回過去相愛的記憶，馬成也認定喜悅為生命中最重要的人。

為了幫助喜悅重新返回演藝圈，馬成明裡暗裡都出錢出力，因不捨喜悅工作碰壁、心情鬱悶在街頭遊蕩，於是包下她常去的咖啡廳其中一個座位，永久為她保留，並暖心告白「以後這個位子是妳的，我剛才買下了，以後就在這裡看腳本喝咖啡，拜託妳不要在馬路上遊蕩，也不要哭……」，超高招的撩妹功力讓粉絲看了心動大呼「好想談戀愛」。《馬成的喜悅》7月29日起每週一至週五晚間9時在中天娛樂台播出。

(中時電子報)