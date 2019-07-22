暑假出遊旺季，北市大型轉運樞紐遊客絡繹不絕，北市衛生局針對台北轉運站、市府轉運站及南港轉運站等周邊餐飲業稽查食品衛生，共稽查232家業者，初查101家不符規定，經輔導限期改善後，複查均已改善完畢。

北市衛生局表示，本次稽查針對「人員衛生」、「作業場所」、「製程安全」、「食材管理」、「食品業者登錄」等面向，初查結果衛生缺失三名，依序為器具設備不潔、餐飲從業人員未辦理健康檢查及操作流程交叉汙染。

另外，北市衛生局也依「百貨公司暨轉運站之美食街餐飲櫃位，其餐飲製作場所及庫存區管理應符合台北市食品安全自治條例第12條之規定」，初查結果計54家業者不符規定，複查均已改善完畢。

北市衛生局呼籲，餐飲衛生確實掌握「4要1不」，包含設備器具要乾淨、從業人員要體檢、食品業者要登錄、庫存食材要檢查、食品製程不汙染，同時也提醒消費者，夏天為病媒、微生物容易滋生季節，外出飲食更應注意餐飲場所衛生，才能安心健康放暑假。

(中時 )